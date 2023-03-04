Блинова (Бельтюкова) Гликерия Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Бельтюкова) Гликерия Терентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Новосёлова Евгения Филипповна

Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Фофанова Евгения Филипповна

Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Матрёна Филипповна

Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Блинов Пётр Филипович

Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Филип Радионович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1787
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