Блинова (Бельтюкова) Гликерия Терентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Новосёлова Евгения Филипповна
Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Фофанова Евгения Филипповна
Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Матрёна Филипповна
Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1787