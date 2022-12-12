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Блинов Пётр Филипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

01.03.1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Блинов Филип Радионович

Мать: Блинова Гликерия Терентиева

Рождение ребёнка
1797

Сын: Блинов Зиновий Петрович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
07.04.1800

Сын: Блинов Мартын Петрович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Блинов Моисей Петрович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
04.05.1810 ст.

Сын: Блинов Николай Петрович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия Петрова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.03.1857 ст.
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