Блинов Пётр Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти01.03.1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
07.04.1800
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
04.05.1810 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Евдокия Петрова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.03.1857 ст.