Блинова Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Блинов Пётр Филипович
Рождение ребёнка
07.04.1800
Отец ребёнка: Блинов Пётр Филипович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Блинов Пётр Филипович
Рождение ребёнка
04.05.1810 ст.
Отец ребёнка: Блинов Пётр Филипович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Блинов Пётр Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858