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Блинова Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Блинов Зиновий Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Филипович

Рождение ребёнка
07.04.1800

Сын: Блинов Мартын Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Филипович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Блинов Моисей Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Филипович

Рождение ребёнка
04.05.1810 ст.

Сын: Блинов Николай Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Филипович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Блинов Пётр Филипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Пётр Филипович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858
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