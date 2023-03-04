Блинов Зиновий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти03.05.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Блинов Пётр Филипович
Мать: Блинова Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Блинова Афимия Емельяновна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Блинова Афимия Емельяновна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Блинова) Елена Зиновьевна
Мать ребёнка: Блинова Афимия Емельяновна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Блинова) Настасья Зиновьевна
Мать ребёнка: Блинова Афимия Емельяновна
Смерть
03.05.1868 ст.