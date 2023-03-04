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Блинов Зиновий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

03.05.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Блинов Пётр Филипович

Мать: Блинова Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Афимия Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Блинов Павел Зиновьевич

Мать ребёнка: Блинова Афимия Емельяновна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Блинов Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Блинова Афимия Емельяновна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Блинова) Елена Зиновьевна

Мать ребёнка: Блинова Афимия Емельяновна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Блинова) Настасья Зиновьевна

Мать ребёнка: Блинова Афимия Емельяновна

Смерть
03.05.1868 ст.

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