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Блинов Павел Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Блинов Зиновий Петрович

Мать: Блинова Афимия Емельяновна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Блинов Иван Павлович

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Бракосочетание
26.01.1838 ст.

Жена: Блинова Акилина Фёдорова

1838г. (свадьба) невеста Ботылинского прихода дер. Голиковской крест. Назара Никонова Ямщикова дочь поручители дер. Блиновской крест. Стефан Исаков, Марко Трофимов Блиновы Ботылинского прихода дер. Ш... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1840 ст.

Сын: Блинов Иван Павлович

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Рождение ребёнка
21.08.1842 ст.

Сын: Блинов Иван Павлович

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Рождение ребёнка
02.07.1844

Сын: Блинов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Рождение ребёнка
03.11.1855 ст.

Сын: Блинов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Рождение ребёнка
21.02.1857 ст.

Сын: Блинов Василий Павлович

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858