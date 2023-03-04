Блинов Павел Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1836
Бракосочетание
26.01.1838 ст.
Жена: Блинова Акилина Фёдорова
1838г. (свадьба) невеста Ботылинского прихода дер. Голиковской крест. Назара Никонова Ямщикова дочь поручители дер. Блиновской крест. Стефан Исаков, Марко Трофимов Блиновы Ботылинского прихода дер. Ш... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1840 ст.
Рождение ребёнка
21.08.1842 ст.
Рождение ребёнка
02.07.1844
Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова
Рождение ребёнка
03.11.1855 ст.
Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова
Рождение ребёнка
21.02.1857 ст.
Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858