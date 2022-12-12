Блинова Афимия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти18.04.1860 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Елена Зиновьевна
Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Настасья Зиновьевна
Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.04.1860 ст.