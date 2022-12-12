Блинова Афимия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Афимия Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

18.04.1860 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Блинов Павел Зиновьевич

Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Блинов Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Елена Зиновьевна

Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Настасья Зиновьевна

Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Зиновий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.04.1860 ст.
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