Блинова (Ямщикова) Акилина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти03.12.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836
Бракосочетание
26.01.1838 ст.
1838г. (свадьба) невеста Ботылинского прихода дер. Голиковской крест. Назара Никонова Ямщикова дочь поручители дер. Блиновской крест. Стефан Исаков, Марко Трофимов Блиновы Ботылинского прихода дер. Ш... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1840 ст.
Рождение ребёнка
21.08.1842 ст.
Рождение ребёнка
02.07.1844
Отец ребёнка: Блинов Павел Зиновьевич
Рождение ребёнка
03.11.1855 ст.
Отец ребёнка: Блинов Павел Зиновьевич
Рождение ребёнка
21.02.1857 ст.
Отец ребёнка: Блинов Павел Зиновьевич
Смерть
03.12.1865 ст.