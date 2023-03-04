Блинова (Ямщикова) Акилина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Ямщикова) Акилина Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

03.12.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Блинов Иван Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Зиновьевич

Бракосочетание
26.01.1838 ст.

Муж: Блинов Павел Зиновьевич

1838г. (свадьба) невеста Ботылинского прихода дер. Голиковской крест. Назара Никонова Ямщикова дочь поручители дер. Блиновской крест. Стефан Исаков, Марко Трофимов Блиновы Ботылинского прихода дер. Ш... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1840 ст.

Сын: Блинов Иван Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Зиновьевич

Рождение ребёнка
21.08.1842 ст.

Сын: Блинов Иван Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Зиновьевич

Рождение ребёнка
02.07.1844

Сын: Блинов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Зиновьевич

Рождение ребёнка
03.11.1855 ст.

Сын: Блинов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Зиновьевич

Рождение ребёнка
21.02.1857 ст.

Сын: Блинов Василий Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Зиновьевич

Смерть
03.12.1865 ст.

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