Блинова (Малышева) Улита Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Малышева) Улита Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Блинов Устин Радионович

Отец ребёнка: Блинов Радион Афанасьевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Блинов Филип Радионович

Отец ребёнка: Блинов Радион Афанасьевич

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Марья Радионовна

Отец ребёнка: Блинов Радион Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Радион Афанасьевич

Смерть
После 1765
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