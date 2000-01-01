Блинова (Малышева) Улита Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Блинов Радион Афанасьевич
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Блинов Радион Афанасьевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Марья Радионовна
Отец ребёнка: Блинов Радион Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1765