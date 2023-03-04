Блинов Устин Радионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.01.1757 ст.
1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста Казанского уезда Стретинской волости и приходу дер. Корноуховской дочб Луки Урванцева ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Блинова) Мария Устиновна
Мать ребёнка: Блинова (Урванцева) Фёкла Лукина
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1780 ст.
Дочь: (Блинова) Евдокия Устиновна
Мать ребёнка: Блинова (Урванцева) Фёкла Лукина
Смерть
1799