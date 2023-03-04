Блинов Устин Радионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Устин Радионович

Блинов Устин Радионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Блинов Радион Афанасьевич

Мать: Блинова (Малышева) Улита Антонова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.01.1757 ст.

Жена: Блинова (Урванцева) Фёкла Лукина

1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста Казанского уезда Стретинской волости и приходу дер. Корноуховской дочб Луки Урванцева ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Блинова) Мария Устиновна

Мать ребёнка: Блинова (Урванцева) Фёкла Лукина

Рождение ребёнка
1775

Сын: Блинов Пётр Устинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1780 ст.

Дочь: (Блинова) Евдокия Устиновна

Мать ребёнка: Блинова (Урванцева) Фёкла Лукина

Смерть
1799

Мы используем куки для улучшения работы сайта.