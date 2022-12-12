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Блинов Пётр Устинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Блинов Устин Радионович

Мать: Блинова Фёкла Лукина

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Блинова Мавра Емельяновна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Агафонцева Параскева Петровна

Мать ребёнка: Блинова Мавра Емельяновна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Блинова Мавра Емельяновна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Блинов Моисей Петрович

Мать ребёнка: Блинова Мавра Емельяновна

Рождение ребёнка
04.10.1809 ст.

Сын: Блинов Евлампий Петрович

Мать ребёнка: Блинова Мавра Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Мавра Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1830
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