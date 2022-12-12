Блинов Пётр Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Блинов Устин Радионович
Мать: Блинова Фёкла Лукина
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Блинова Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Агафонцева Параскева Петровна
Мать ребёнка: Блинова Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Блинова Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Блинова Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
04.10.1809 ст.
Мать ребёнка: Блинова Мавра Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1830