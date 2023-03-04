Блинова Мавра Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Мавра Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Блинов Пётр Устинович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Агафонцева Параскева Петровна

Отец ребёнка: Блинов Пётр Устинович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Блинов Пётр Устинович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Блинов Моисей Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Устинович

Рождение ребёнка
04.10.1809 ст.

Сын: Блинов Евлампий Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Устинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Пётр Устинович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834
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