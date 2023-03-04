Блинова Мавра Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Блинов Пётр Устинович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Агафонцева Параскева Петровна
Отец ребёнка: Блинов Пётр Устинович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Блинов Пётр Устинович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Блинов Пётр Устинович
Рождение ребёнка
04.10.1809 ст.
Отец ребёнка: Блинов Пётр Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834