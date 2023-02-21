Агафонцева (Блинова) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонцева (Блинова) Параскева Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Блинов Пётр Устинович

Мать: Блинова Мавра Емельяновна

Бракосочетание
04.01.1829 ст.

Муж: Агафонцев Косма Саввинов

МК 1829 г. г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Зимнинской крест./невеста того же прихода дер. Дудинской/поруч. дер. Зимнинской крест. Карп Матвеевич Агафонцев, Семён Кондратьевич Бельтюков, Ефр... Показать все
Смерть
После 1829
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