Агафонцева (Блинова) Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Блинов Пётр Устинович
Бракосочетание
04.01.1829 ст.
МК 1829 г. г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Зимнинской крест./невеста того же прихода дер. Дудинской/поруч. дер. Зимнинской крест. Карп Матвеевич Агафонцев, Семён Кондратьевич Бельтюков, Ефр... Показать все
Смерть
После 1829