Агафонцев Косма Саввинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонцев Косма Саввинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.01.1829 ст.

Жена: Агафонцева Параскева Петровна

МК 1829 г. г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Зимнинской крест./невеста того же прихода дер. Дудинской/поруч. дер. Зимнинской крест. Карп Матвеевич Агафонцев, Семён Кондратьевич Бельтюков, Ефр... Показать все
Смерть
После 1829
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