Блинова (Урванцева) Фёкла Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1757 ст.
1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста Казанского уезда Стретинской волости и приходу дер. Корноуховской дочб Луки Урванцева ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Мария Устиновна
Отец ребёнка: Блинов Устин Радионович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Блинов Устин Радионович
Рождение ребёнка
01.03.1780 ст.
Дочь: Евдокия Устиновна
Отец ребёнка: Блинов Устин Радионович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791