Блинова (Урванцева) Фёкла Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Урванцева) Фёкла Лукина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1757 ст.

Муж: Блинов Устин Радионович

1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста Казанского уезда Стретинской волости и приходу дер. Корноуховской дочб Луки Урванцева ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Мария Устиновна

Отец ребёнка: Блинов Устин Радионович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Блинов Пётр Устинович

Отец ребёнка: Блинов Устин Радионович

Рождение ребёнка
01.03.1780 ст.

Дочь: Евдокия Устиновна

Отец ребёнка: Блинов Устин Радионович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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