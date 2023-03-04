Блинов Радион Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Блинов Афонасий Ярофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Блинова (Малышева) Улита Антонова
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Блинова (Малышева) Улита Антонова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Блинова) Марья Радионовна
Мать ребёнка: Блинова (Малышева) Улита Антонова
Смерть
До 1795