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Блинов Радион Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Блинов Афонасий Ярофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова (Малышева) Улита Антонова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1741

Сын: Блинов Устин Радионович

Мать ребёнка: Блинова (Малышева) Улита Антонова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Блинов Филип Радионович

Мать ребёнка: Блинова (Малышева) Улита Антонова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Блинова) Марья Радионовна

Мать ребёнка: Блинова (Малышева) Улита Антонова

Смерть
До 1795

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