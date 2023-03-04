Блинова Лукерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Лукерия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мавра Филипповна

Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Филип Радионович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834
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