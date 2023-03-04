Блинова Лукерия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мавра Филипповна
Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Блинов Филип Радионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834