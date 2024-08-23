Пронина (Носкова) Евдокия Семёновна
Место рождения
Дата рождения20.03.1849
Дата смертиПосле 26.01.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1849
Отец: не указан
Место жительства
Неизвестно
Крещение
21.03.1849
Бракосочетание
31.01.1868
Рождение ребёнка
22.05.1874
Дочь: Губанова (Пронина) Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Пронин Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
22.07.1876
Дочь: (Пронина) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Пронин Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
26.01.1886
Отец ребёнка: Пронин Фёдор Данилович
Смерть
После 26.01.1886