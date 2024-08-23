Пронина (Носкова) Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Носкова) Евдокия Семёновна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.03.1849

Дата смерти

После 26.01.1886

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1849

Отец: не указан

Мать: Носкова Ольга Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.03.1849
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1868

Муж: Пронин Фёдор Данилович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1874

Дочь: Губанова (Пронина) Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Пронин Фёдор Данилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1876

Дочь: (Пронина) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Пронин Фёдор Данилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1886

Сын: Пронин Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Пронин Фёдор Данилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.01.1886

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