Губанова (Пронина) Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанова (Пронина) Елена Фёдоровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.05.1874

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1874

Отец: Пронин Фёдор Данилович

Мать: Пронина (Носкова) Евдокия Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
25.05.1874
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
30.10.1896

Муж: Губанов Андрей Васильевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1898

Сын: Губанов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1899

Сын: Губанов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.01.1902

Сын: Губанов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: (Губанова) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
23.06.1906

Сын: Губанов Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1909

Сын: Губанов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1911

Сын: Губанов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1914

Сын: Губанов Семён Андреевич

Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.12.1915

Дочь: (Губанова) Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: (Губанова) Анисья Андреевна

Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1919

Дочь: (Губанова) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич

Смерть
После 16.02.1920

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