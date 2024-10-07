Губанова (Пронина) Елена Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения22.05.1874
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1874
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
25.05.1874
Бракосочетание
30.10.1896
Рождение ребёнка
04.03.1898
Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1899
Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
30.01.1902
Сын: Губанов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: (Губанова) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1906
Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
24.04.1909
Сын: Губанов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1911
Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1914
Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1915
Дочь: (Губанова) Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1918
Дочь: (Губанова) Анисья Андреевна
Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около ?.07.1919
Дочь: (Губанова) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Губанов Андрей Васильевич
Смерть
После 16.02.1920