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Губанов Иван Андреевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.06.1899

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1874 г.р.

Мать

Вычислено 1874 г.р.

Жена

Около 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1899

Отец: Губанов Андрей Васильевич

Мать: Губанова Елена Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.06.1899
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Гаврила Васильевич Губанов, Агафья Фёдоровна Данилина
Восприемник
10.02.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Григорий Николаевич Губанов
Восприемник
11.02.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анна Максимовна Губанова
Бракосочетание
До 16.02.1920

Жена: Губанова Анна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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