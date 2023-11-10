Губанов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1899
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1899
Крещение
08.06.1899
Восприемники: Гаврила Васильевич Губанов, Агафья Фёдоровна Данилина
Восприемник
10.02.1914
Григорий Николаевич Губанов
Восприемник
11.02.1914
Анна Максимовна Губанова
Бракосочетание
До 16.02.1920
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920