Пронин Фёдор Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиПосле 27.02.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Пронин Данила Прокопьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1868
Довнести персоны Поручитель также: Никифор Иванович (их двое пока)
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Дочь: Елясина Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
26.01.1873
Павел Николаевич Сорокин-Петров
Восприемник
20.07.1873
Василий Семёнович Сорокин
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Дочь: Губанова Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1876
Дочь: Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Пронина Евдокия Семёновна
Восприемник
06.08.1876
Василий Гаврилович Губанов
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Агафья Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 02.07.1881
Дочь: Кузнецова Агриппина Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.01.1886
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
26.11.1894
Александр Максимович Пронин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 27.02.1910