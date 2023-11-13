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Пронин Фёдор Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

После 27.02.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Пронин Данила Прокопьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1868

Жена: Пронина Евдокия Семёновна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Довнести персоны Поручитель также: Никифор Иванович (их двое пока)
Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Дочь: Елясина Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
26.01.1873
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Павел Николаевич Сорокин-Петров
Восприемник
20.07.1873
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Василий Семёнович Сорокин
Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Дочь: Губанова Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1876

Дочь: Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Пронина Евдокия Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
06.08.1876
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Василий Гаврилович Губанов
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Агафья Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 02.07.1881

Дочь: Кузнецова Агриппина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1886

Сын: Пронин Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
26.11.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Александр Максимович Пронин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 27.02.1910
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