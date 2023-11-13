Елясина (Пронина) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1871
Дата смертиПосле 01.12.1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1871
Отец: Пронин Фёдор Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Довнести персоны Поручители по жениху: Елясин и Косягин По невесте: Сорокин (пока несколько, выбрал наобум, надо уточнить) и Жестков
Рождение ребёнка
26.02.1894
Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
02.11.1895
Дочь: Самойлова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
12.02.1898
Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1900
Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
21.03.1903
Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1906
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1906
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1907
Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1910
Сын: Елясин Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
13.07.1912
Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.12.1948