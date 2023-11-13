Елясина (Пронина) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елясина (Пронина) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

После 01.12.1948

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: Пронин Фёдор Данилович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.11.1892

Муж: Елясин Яков Васильевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Довнести персоны Поручители по жениху: Елясин и Косягин По невесте: Сорокин (пока несколько, выбрал наобум, надо уточнить) и Жестков
Рождение ребёнка
26.02.1894

Сын: Елясин Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1895

Дочь: Самойлова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1898

Сын: Елясин Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1900

Сын: Елясин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1903

Сын: Елясин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1906

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1906

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1907

Сын: Елясин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1910

Сын: Елясин Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1912

Сын: Елясин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Елясин Яков Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.12.1948
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