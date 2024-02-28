Самойлова (Елясина) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлова (Елясина) Анна Яковлевна

Самойлова (Елясина) Анна Яковлевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.11.1895

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1895

Отец: Елясин Яков Васильевич

Мать: Елясина Екатерина Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
03.11.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Иван Трофимович Елясин, Елена Фёдоровна Губанова (Пронина)
Восприемник
25.04.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Андреевич Губанов
Восприемник
10.11.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Прасковья Семёновна Кузнецова
Восприемник
19.11.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Екатерина Семёновна (Кузнецова) Киселева
Восприемник
15.02.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Семён Андреевич Губанов
Восприемник
26.07.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Олимпиада Семёновна Кузнецова
Восприемник
29.04.1915
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александра Яковлевна Елясина
Восприемник
08.08.1915
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Петрович Пронин
Восприемник
28.12.1915
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евгения Андреевна Губанова
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close