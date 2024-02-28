Самойлова (Елясина) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения02.11.1895
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1895
Крещение
03.11.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Иван Трофимович Елясин, Елена Фёдоровна Губанова (Пронина)
Восприемник
25.04.1909
Василий Андреевич Губанов
Восприемник
10.11.1910
Прасковья Семёновна Кузнецова
Восприемник
19.11.1911
Екатерина Семёновна (Кузнецова) Киселева
Восприемник
15.02.1914
Семён Андреевич Губанов
Восприемник
26.07.1914
Олимпиада Семёновна Кузнецова
Восприемник
29.04.1915
Александра Яковлевна Елясина
Восприемник
08.08.1915
Василий Петрович Пронин
Восприемник
28.12.1915
Евгения Андреевна Губанова
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951