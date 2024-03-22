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(Пронина) Мария Фёдоровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.04.1884

Дата смерти

02.07.1884

Пол

Женский

Отец

До 1867 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1884

Отец: Пронин Фёдор Данилович

Мать: Пронина Евдокия Максимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Архив Тольятти, ф. 31, оп. 1, д. 502 | л. 8об-9
Крещение
05.04.1884
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Архив Тольятти, ф. 31, оп. 1, д. 502 | л. 8об-9
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.07.1884
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: колики
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