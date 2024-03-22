(Пронина) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения02.04.1884
Дата смерти02.07.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1884
Отец: Пронин Фёдор Данилович
Архив Тольятти, ф. 31, оп. 1, д. 502 | л. 8об-9
Крещение
05.04.1884
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Архив Тольятти, ф. 31, оп. 1, д. 502 | л. 8об-9
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.1884
Причина смерти: колики