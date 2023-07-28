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Полякова (Жибинова) Александра Степановна

Место рождения

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

05.05.1891 ст.

Дата смерти

17.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1891 ст.

Отец: Жибинов Степан

Мать: не указана

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Иван Егорович

Бракосочетание
16.01.1912 ст.

Муж: Поляков Лаврентий Константинович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
развелись
Рождение ребёнка
26.01.1913 ст.

Дочь: (Полякова) Клавдия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Поляков Лаврентий Константинович

Рождение ребёнка
06.07.1915 ст.

Дочь: Семенова (Полякова) Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Поляков Лаврентий Константинович

Рождение ребёнка
27.01.1918

Сын: Поляков Александр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Поляков Лаврентий Константинович

Бракосочетание
1922

Муж: Андриянов Иван Степанович

Смерть
17.09.1956
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
онкология

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