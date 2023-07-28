Полякова (Жибинова) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения05.05.1891 ст.
Дата смерти17.09.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1891 ст.
Отец: Жибинов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1912 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
развелись
Рождение ребёнка
26.01.1913 ст.
Дочь: (Полякова) Клавдия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Поляков Лаврентий Константинович
Рождение ребёнка
06.07.1915 ст.
Дочь: Семенова (Полякова) Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Поляков Лаврентий Константинович
Рождение ребёнка
27.01.1918
Сын: Поляков Александр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Поляков Лаврентий Константинович
Бракосочетание
1922
Смерть
17.09.1956
онкология