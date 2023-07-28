Андриянов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1885
Дата смерти20.01.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андрианова Неизвестная
Рождение ребёнка
Около 1914
Мать ребёнка: Андрианова Неизвестная
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Дроздова (Андриянова) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Андрианова Неизвестная
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
20.02.1922
Дочь: (Андриянова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Андрианова Неизвестная
Рождение ребёнка
25.08.1924
Сын: Андриянов Виктор Иванович
Мать ребёнка: Андрианова Неизвестная
Смерть
20.01.1936