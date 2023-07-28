Андриянов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндриянов Иван Степанович

Андриянов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

20.01.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Неизвестная

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Андриянов Иван Иванович

Мать ребёнка: Андрианова Неизвестная

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Дроздова (Андриянова) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Андрианова Неизвестная

Бракосочетание
1922

Жена: Полякова (Жибинова) Александра Степановна

Рождение ребёнка
20.02.1922

Дочь: (Андриянова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Андрианова Неизвестная

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.08.1924

Сын: Андриянов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Андрианова Неизвестная

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
20.01.1936
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.