Поляков Лаврентий Константинович
Место рождения
Дата рождения08.08.1888 ст.
Дата смертиДо 1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1888 ст.
Отец: Поляков Константин Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1912 ст.
развелись
Смерть
До 1912
Рождение ребёнка
26.01.1913 ст.
Дочь: Клавдия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Полякова Александра Степановна
Рождение ребёнка
06.07.1915 ст.
Дочь: Семенова Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Полякова Александра Степановна
Рождение ребёнка
27.01.1918
Сын: Поляков Александр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Полякова Александра Степановна