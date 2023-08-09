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Поляков Лаврентий Константинович

Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

08.08.1888 ст.

Дата смерти

До 1912

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1888 ст.

Отец: Поляков Константин Игнатьевич

Мать: не указана

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
16.01.1912 ст.

Жена: Полякова Александра Степановна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
развелись
Смерть
До 1912
Рождение ребёнка
26.01.1913 ст.

Дочь: Клавдия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Полякова Александра Степановна

Рождение ребёнка
06.07.1915 ст.

Дочь: Семенова Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Полякова Александра Степановна

Рождение ребёнка
27.01.1918

Сын: Поляков Александр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Полякова Александра Степановна