Жибинов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Дочь: Кириллова (Жибинова) Феодосия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1891 ст.
Дочь: Полякова (Жибинова) Александра Степановна
Мать ребёнка: не указана
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно