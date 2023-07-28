Жибинов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖибинов Степан

Жибинов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Дочь: Кириллова (Жибинова) Феодосия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1891 ст.

Дочь: Полякова (Жибинова) Александра Степановна

Мать ребёнка: не указана

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.