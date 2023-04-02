рабочий посёлок Курагино, рабочий посёлок Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Курагино

Курагинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Енисейская губерния, Минусинский округ, Курагинская волость
село Курагинское
Енисейская губерния, Минусинский округ
село Курагинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Курагинский район
12143Курагинопгт53°53'92°40'N-46-078

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Красноярского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Курагинской волости

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Курагинский муниципальный район, Городское поселение поселок Курагино
4630151051рп Курагино#Н/Д

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Курагинская волость
2112Курагинская, с., на р. Тубе; церк. Спасская; 2-х кл. шк. М. Н. Пр.; Р. У. Б; Б.-Ч.; леч. 3-го вр. уч.; Госуд. сб. к.; кредит. т-во; общ потреб. и лавка; 1 скл. землед. ор Показать все 41912611263

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Минусинский округ
913Курагинское, с. каз.при р. Тубе.6734105358385Церковь православная 1. Базар по воскресным дням. Пристань.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close