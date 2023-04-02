- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Курагинское
село Курагинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12143Курагинопгт53°53'92°40'N-46-078
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
4630151051рп Курагино#Н/Д
Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года
№НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
2112Курагинская, с., на р. Тубе; церк. Спасская; 2-х кл. шк. М. Н. Пр.; Р. У. Б; Б.-Ч.; леч. 3-го вр. уч.; Госуд. сб. к.; кредит. т-во; общ потреб. и лавка; 1 скл. землед. ор Показать все 41912611263—
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
913Курагинское, с. каз.при р. Тубе.6734105358385Церковь православная 1. Базар по воскресным дням. Пристань.