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Ермаков Яков Харитонович

Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Между 1864 и 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1865

Отец: Ермаков Харитон Ермолаевич

Мать: Агафья Ивановна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
08.02.1884

Жена: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Тюпова Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Рудакова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1895

Дочь: Кашина Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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