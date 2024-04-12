Ермаков Яков Харитонович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1864 и 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1864 и 1865
Отец: Ермаков Харитон Ермолаевич
Мать: Агафья Ивановна
Бракосочетание
08.02.1884
Жена: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Тюпова Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Рудакова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1895
Дочь: Кашина Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно