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(Ермакова) Александра Яковлевна

Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Ермаков Яков Харитонович

Мать: Александра Ивановна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
12.11.1901

Муж: Ермаков Яков Наумович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ермаков Вениамин Яковлевич

Отец ребёнка: Ермаков Яков Наумович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Ермаков Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Ермаков Яков Наумович

Смерть
Неизвестно
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