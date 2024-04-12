(Ермакова) Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Ермаков Яков Харитонович
Мать: Александра Ивановна
Бракосочетание
12.11.1901
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ермаков Вениамин Яковлевич
Отец ребёнка: Ермаков Яков Наумович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Ермаков Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Ермаков Яков Наумович
Смерть
Неизвестно