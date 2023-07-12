Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.02.1884
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Ермаков Яков Харитонович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Тюпова Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Ермаков Яков Харитонович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Рудакова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Ермаков Яков Харитонович
Рождение ребёнка
21.01.1895
Дочь: Кашина Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Ермаков Яков Харитонович
Смерть
Неизвестно