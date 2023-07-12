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Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1884

Муж: Ермаков Яков Харитонович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Ермаков Яков Харитонович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Тюпова Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Ермаков Яков Харитонович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Рудакова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Ермаков Яков Харитонович

Рождение ребёнка
21.01.1895

Дочь: Кашина Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Ермаков Яков Харитонович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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