Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пулькина Анна Харитоновна

Отец ребёнка: Ермаков Харитон Ермолаевич

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ермаков Федор Харитонович

Отец ребёнка: Ермаков Харитон Ермолаевич

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1865

Сын: Ермаков Яков Харитонович

Отец ребёнка: Ермаков Харитон Ермолаевич

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1867

Дочь: Евдокия Харитоновна

Отец ребёнка: Ермаков Харитон Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якимычева Анна Харитоновна

Отец ребёнка: Ермаков Харитон Ермолаевич

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Харитон Ермолаевич

Смерть
1893
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