Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пулькина Анна Харитоновна
Отец ребёнка: Ермаков Харитон Ермолаевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ермаков Федор Харитонович
Отец ребёнка: Ермаков Харитон Ермолаевич
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1865
Отец ребёнка: Ермаков Харитон Ермолаевич
Рождение ребёнка
22.02.1867
Дочь: Евдокия Харитоновна
Отец ребёнка: Ермаков Харитон Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якимычева Анна Харитоновна
Отец ребёнка: Ермаков Харитон Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1893