Ермаков Харитон Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти24.01.1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Ермаков Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пулькина Анна Харитоновна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ермаков Федор Харитонович
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1865
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1867
Дочь: Евдокия Харитоновна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якимычева Анна Харитоновна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ивановна
Смерть
24.01.1898