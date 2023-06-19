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Ермаков Харитон Ермолаевич

Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1823

Дата смерти

24.01.1898

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Ермаков Ермолай

Мать: не указана

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пулькина Анна Харитоновна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ермаков Федор Харитонович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1865

Сын: Ермаков Яков Харитонович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1867

Дочь: Евдокия Харитоновна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якимычева Анна Харитоновна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ивановна

Смерть
24.01.1898
Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния