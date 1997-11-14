Типухина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1932
Дата смерти14.11.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Типухин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляева) Нэлли
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.04.1955
Сын: Типухин Владимир
Отец ребёнка: Типухин Василий
Рождение ребёнка
16.10.1958
Сын: Типухин Игорь
Отец ребёнка: Типухин Василий
Рождение ребёнка
27.11.1959
Сын: Типухин Олег
Отец ребёнка: Типухин Василий
Рождение ребёнка
18.09.1961
Сын: Типухин Владислав
Отец ребёнка: Типухин Василий
Рождение ребёнка
10.11.1964
Дочь: Селезнёва (Типухина) Татьяна
Отец ребёнка: Типухин Василий
Рождение ребёнка
22.03.1969
Сын: Типухин Станислав
Отец ребёнка: Типухин Василий
Смерть
14.11.1997