Типухина Прасковья 07.11.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1932

Дата смерти

14.11.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Типухин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беляева) Нэлли

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.04.1955

Сын: Типухин Владимир

Отец ребёнка: Типухин Василий

Рождение ребёнка
16.10.1958

Сын: Типухин Игорь

Отец ребёнка: Типухин Василий

Рождение ребёнка
27.11.1959

Сын: Типухин Олег

Отец ребёнка: Типухин Василий

Рождение ребёнка
18.09.1961

Сын: Типухин Владислав

Отец ребёнка: Типухин Василий

Рождение ребёнка
10.11.1964

Дочь: Селезнёва (Типухина) Татьяна

Отец ребёнка: Типухин Василий

Рождение ребёнка
22.03.1969

Сын: Типухин Станислав

Отец ребёнка: Типухин Василий

Смерть
14.11.1997

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