Селезнёва (Типухина) Татьяна 10.11.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селезнёва (Типухина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1964

Отец: Типухин Василий

Мать: Типухина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнёв Владимир

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1987

Сын: Селезнёв Денис

Отец ребёнка: Селезнёв Владимир

Рождение ребёнка
02.10.1994

Сын: Селезнёв Константин

Отец ребёнка: Селезнёв Владимир

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