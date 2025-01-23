Селезнёва (Типухина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1964
Отец: Типухин Василий
Мать: Типухина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селезнёв Владимир
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1987
Сын: Селезнёв Денис
Отец ребёнка: Селезнёв Владимир
Рождение ребёнка
02.10.1994
Сын: Селезнёв Константин
Отец ребёнка: Селезнёв Владимир