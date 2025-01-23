Типухин Олег
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1959
Отец: Типухин Василий
Мать: Типухина Прасковья
Бракосочетание
26.11.1988
Рождение ребёнка
23.02.1989
Сын: Типухин Артём
Мать ребёнка: Типухина (Булякова) Марина
Рождение ребёнка
29.05.1992
Сын: Типухин Михаил
Мать ребёнка: Типухина (Булякова) Марина
Рождение ребёнка
12.08.2005
Сын: Типухин Денис
Мать ребёнка: Типухина (Булякова) Марина