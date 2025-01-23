Типухин Олег 27.11.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухин Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1959

Отец: Типухин Василий

Мать: Типухина Прасковья

Бракосочетание
26.11.1988

Жена: Типухина (Булякова) Марина

Рождение ребёнка
23.02.1989

Сын: Типухин Артём

Мать ребёнка: Типухина (Булякова) Марина

Рождение ребёнка
29.05.1992

Сын: Типухин Михаил

Мать ребёнка: Типухина (Булякова) Марина

Рождение ребёнка
12.08.2005

Сын: Типухин Денис

Мать ребёнка: Типухина (Булякова) Марина

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