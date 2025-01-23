Типухин Станислав 22.03.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухин Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1969

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

Дети

2001 г.р.
2006 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1969

Отец: Типухин Василий

Мать: Типухина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Типухина) Маргарита

Мать ребёнка: Типухина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Типухина Ольга

Рождение ребёнка
02.04.2001

Дочь: (Типухин) София

Мать ребёнка: Типухина Ольга

Рождение ребёнка
08.12.2006

Дочь: (Типухина) Алина

Мать ребёнка: Типухина Ольга

Рождение ребёнка
03.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Типухина Ольга

Рождение ребёнка
12.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Типухина Ольга

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