Типухин Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1969
Отец: Типухин Василий
Мать: Типухина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Типухина) Маргарита
Мать ребёнка: Типухина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Типухина Ольга
Рождение ребёнка
02.04.2001
Дочь: (Типухин) София
Мать ребёнка: Типухина Ольга
Рождение ребёнка
08.12.2006
Дочь: (Типухина) Алина
Мать ребёнка: Типухина Ольга
Рождение ребёнка
03.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Типухина Ольга
Рождение ребёнка
12.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Типухина Ольга