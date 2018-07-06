Типухин Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1958
Дата смерти06.07.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1958
Отец: Типухин Василий
Мать: Типухина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1980
Сын: Типухин Алексей
Мать ребёнка: Типухина (Насонова) Елена
Рождение ребёнка
28.01.1985
Сын: Типухин Роман
Мать ребёнка: Типухина (Насонова) Елена
Смерть
06.07.2018