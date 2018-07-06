Типухин Игорь 16.10.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухин Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1958

Дата смерти

06.07.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1958

Отец: Типухин Василий

Мать: Типухина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Типухина (Насонова) Елена

Рождение ребёнка
1980

Сын: Типухин Алексей

Мать ребёнка: Типухина (Насонова) Елена

Рождение ребёнка
28.01.1985

Сын: Типухин Роман

Мать ребёнка: Типухина (Насонова) Елена

Смерть
06.07.2018

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