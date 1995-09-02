Типухин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1935
Дата смерти02.09.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1935
Отец: Типухин Карп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Типухина Прасковья
Рождение ребёнка
29.04.1955
Сын: Типухин Владимир
Мать ребёнка: Типухина Прасковья
Рождение ребёнка
16.10.1958
Сын: Типухин Игорь
Мать ребёнка: Типухина Прасковья
Рождение ребёнка
27.11.1959
Сын: Типухин Олег
Мать ребёнка: Типухина Прасковья
Рождение ребёнка
18.09.1961
Сын: Типухин Владислав
Мать ребёнка: Типухина Прасковья
Рождение ребёнка
10.11.1964
Дочь: Селезнёва (Типухина) Татьяна
Мать ребёнка: Типухина Прасковья
Рождение ребёнка
22.03.1969
Сын: Типухин Станислав
Мать ребёнка: Типухина Прасковья
Смерть
02.09.1995