Типухин Василий 13.03.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1935

Дата смерти

02.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1935

Отец: Типухин Карп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Типухина Прасковья

Рождение ребёнка
29.04.1955

Сын: Типухин Владимир

Мать ребёнка: Типухина Прасковья

Рождение ребёнка
16.10.1958

Сын: Типухин Игорь

Мать ребёнка: Типухина Прасковья

Рождение ребёнка
27.11.1959

Сын: Типухин Олег

Мать ребёнка: Типухина Прасковья

Рождение ребёнка
18.09.1961

Сын: Типухин Владислав

Мать ребёнка: Типухина Прасковья

Рождение ребёнка
10.11.1964

Дочь: Селезнёва (Типухина) Татьяна

Мать ребёнка: Типухина Прасковья

Рождение ребёнка
22.03.1969

Сын: Типухин Станислав

Мать ребёнка: Типухина Прасковья

Смерть
02.09.1995

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