Татьяна Григорьева
Место рождения
Дата рождения1758 ст.
Дата смерти29.10.1818 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.
Отец: Григорий Прокопьев
Мать: Меланья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
29.06.1771 ст.
Сын: Петр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Прасковья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Татьяна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1783 ст.
Сын: Георгий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: Степанида Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Степанида Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Смерть
29.10.1818 ст.
От старости