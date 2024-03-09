Татьяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Григорьева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1758 ст.

Дата смерти

29.10.1818 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.

Отец: Григорий Прокопьев

Мать: Меланья Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
29.06.1771 ст.

Сын: Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Прасковья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Татьяна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Георгий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: Степанида Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Степанида Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
29.10.1818 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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