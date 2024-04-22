Григорий Прокопьев
Место рождения
Дата рождения1734 ст.
Дата смерти1764 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.
Отец: Прокопий Гаврилов
Мать: Аксинья Исаева
Рождение ребёнка
1755 ст.
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Меланья Федорова
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Меланья Федорова
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Никита Григорьев
Мать ребёнка: Меланья Федорова
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Митрофан Григорьев
Мать ребёнка: Меланья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Федорова
Взята в деревне Дарьиной, из крестьян помещика Александра Иванова сына Колычева
Смерть
1764 ст.