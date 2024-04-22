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Григорий Прокопьев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1734 ст.

Дата смерти

1764 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.

Отец: Прокопий Гаврилов

Мать: Аксинья Исаева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1755 ст.

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Меланья Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Меланья Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Никита Григорьев

Мать ребёнка: Меланья Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Митрофан Григорьев

Мать ребёнка: Меланья Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Федорова

Взята в деревне Дарьиной, из крестьян помещика Александра Иванова сына Колычева
Смерть
1764 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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