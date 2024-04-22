Прокопий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1709 ст.
Дата смерти1764 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709 ст.
Отец: Гавриил Кириллов
Мать: Аксинья Астафьева
Рождение ребёнка
1734 ст.
Сын: Григорий Прокопьев
Мать ребёнка: Аксинья Исаева
Рождение ребёнка
1738 ст.
Сын: Спиридон Прокопьев
Мать ребёнка: Аксинья Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Исаева
Смерть
1764 ст.