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Прокопий Гаврилов

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1709 ст.

Дата смерти

1764 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709 ст.

Отец: Гавриил Кириллов

Мать: Аксинья Астафьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1734 ст.

Сын: Григорий Прокопьев

Мать ребёнка: Аксинья Исаева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1738 ст.

Сын: Спиридон Прокопьев

Мать ребёнка: Аксинья Исаева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Исаева

Смерть
1764 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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