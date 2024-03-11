Аксинья Астафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Астафьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1667 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705 ст.

Сын: Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Кириллов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1709 ст.

Дочь: Гликерия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Кириллов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1709 ст.

Сын: Прокопий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Кириллов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1712 ст.

Сын: Алексей Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Кириллов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1727 ст.

Сын: Михаил Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Кириллов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Кириллов

Смерть
Неизвестно
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