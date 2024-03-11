Аксинья Астафьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1705 ст.
Сын: Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Кириллов
Рождение ребёнка
1709 ст.
Дочь: Гликерия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Кириллов
Рождение ребёнка
1709 ст.
Сын: Прокопий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Кириллов
Рождение ребёнка
1712 ст.
Сын: Алексей Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Кириллов
Рождение ребёнка
1727 ст.
Сын: Михаил Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Кириллов
Смерть
Неизвестно