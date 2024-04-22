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Гавриил Кириллов

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1667 ст.

Дата смерти

1760 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667 ст.

Отец: Кирилл Семенов

Мать: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1705 ст.

Сын: Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Аксинья Астафьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1709 ст.

Дочь: Гликерия Гаврилова

Мать ребёнка: Аксинья Астафьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1709 ст.

Сын: Прокопий Гаврилов

Мать ребёнка: Аксинья Астафьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1712 ст.

Сын: Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: Аксинья Астафьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1727 ст.

Сын: Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: Аксинья Астафьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Астафьева

Смерть
1760 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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