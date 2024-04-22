Гавриил Кириллов
Место рождения
Дата рождения1667 ст.
Дата смерти1760 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667 ст.
Отец: Кирилл Семенов
Рождение ребёнка
1705 ст.
Сын: Василий Гаврилов
Мать ребёнка: Аксинья Астафьева
Рождение ребёнка
1709 ст.
Дочь: Гликерия Гаврилова
Мать ребёнка: Аксинья Астафьева
Рождение ребёнка
1709 ст.
Сын: Прокопий Гаврилов
Мать ребёнка: Аксинья Астафьева
Рождение ребёнка
1712 ст.
Сын: Алексей Гаврилов
Мать ребёнка: Аксинья Астафьева
Рождение ребёнка
1727 ст.
Сын: Михаил Гаврилов
Мать ребёнка: Аксинья Астафьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Астафьева
Смерть
1760 ст.