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Меланья Федорова

Место рождения

Большое Дарьино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1732 ст.

Дата смерти

1765 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

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ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Дарьино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1755 ст.

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Прокопьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Прокопьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Никита Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Прокопьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Митрофан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Прокопьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Прокопьев

Взята в деревне Дарьиной, из крестьян помещика Александра Иванова сына Колычева
Смерть
1765 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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