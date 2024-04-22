Меланья Федорова
Место рождения
Дата рождения1732 ст.
Дата смерти1765 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.
Рождение ребёнка
1755 ст.
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Прокопьев
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Прокопьев
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Никита Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Прокопьев
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Митрофан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Прокопьев
Взята в деревне Дарьиной, из крестьян помещика Александра Иванова сына Колычева
Смерть
1765 ст.