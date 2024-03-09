Анна Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиДо 1850 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: Тимофей Федоров
Мать: Татьяна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Яковлев
Выдана в замужество, в деревню Пилево, за крестьянина помещика Федора Григорьева сына Стрекалова
Смерть
До 1850 ст.
Ухино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область