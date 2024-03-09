Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

До 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

1758 г.р.

Муж

1780 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1775 ст.

Отец: Тимофей Федоров

Мать: Татьяна Григорьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Яковлев

Выдана в замужество, в деревню Пилево, за крестьянина помещика Федора Григорьева сына Стрекалова
Смерть
До 1850 ст.
Ухино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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