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Евдокия Тимофеева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

06.05.1832 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Тимофей Федоров

Мать: Татьяна Григорьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.09.1810 ст.

Муж: Иван Тимофеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.11.1813 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.03.1816 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.05.1818 ст.

Сын: Константин Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.12.1819 ст.

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.02.1825 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1827 ст.

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.04.1830 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.05.1832 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки

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