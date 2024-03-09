Евдокия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смерти06.05.1832 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: Тимофей Федоров
Мать: Татьяна Григорьева
Бракосочетание
26.09.1810 ст.
Муж: Иван Тимофеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
13.11.1813 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
12.03.1816 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
19.05.1818 ст.
Сын: Константин Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
15.12.1819 ст.
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
23.02.1825 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
15.05.1827 ст.
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
17.04.1830 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Смерть
06.05.1832 ст.
От чахотки