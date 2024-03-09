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Иван Тимофеев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Тимофей Феоктистов

Мать: Степанида Алексеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.09.1810 ст.

Жена: Евдокия Тимофеева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.11.1813 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.03.1816 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.05.1818 ст.

Сын: Константин Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.12.1819 ст.

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.02.1825 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1827 ст.

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.04.1830 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.11.1845 ст.

Жена: Мария Павлова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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