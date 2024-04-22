Тимофей Феоктистов
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: Феоктист Яковлев
Мать: Матрена Матвеева
Бракосочетание
08.11.1790 ст.
Жена: Степанида Алексеева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
Рождение ребёнка
29.06.1800 ст.
Сын: Петр Тимофеев
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
Рождение ребёнка
24.11.1802 ст.
Дочь: Екатерина Тимофеева
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
Рождение ребёнка
03.05.1805 ст.
Дочь: Мавра Тимофеева
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
Рождение ребёнка
27.07.1806 ст.
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
Рождение ребёнка
01.04.1810 ст.
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
Военная служба
С 1812 ст.
Отпущен ратником, в ополчение 1812 года
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Федот Тимофеев
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
Смерть
Неизвестно