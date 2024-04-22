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Тимофей Феоктистов

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Феоктист Яковлев

Мать: Матрена Матвеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1790 ст.

Жена: Степанида Алексеева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.06.1800 ст.

Сын: Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.11.1802 ст.

Дочь: Екатерина Тимофеева

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.05.1805 ст.

Дочь: Мавра Тимофеева

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.07.1806 ст.

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1810 ст.

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1812 ст.
Отпущен ратником, в ополчение 1812 года
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Федот Тимофеев

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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