Степанида Алексеева
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: Алексей Иванов
Мать: Евдокия Кузьмина
Бракосочетание
08.11.1790 ст.
Муж: Тимофей Феоктистов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Феоктистов
Рождение ребёнка
29.06.1800 ст.
Сын: Петр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Феоктистов
Рождение ребёнка
24.11.1802 ст.
Дочь: Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Феоктистов
Рождение ребёнка
03.05.1805 ст.
Дочь: Мавра Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Феоктистов
Рождение ребёнка
27.07.1806 ст.
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Феоктистов
Рождение ребёнка
01.04.1810 ст.
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Феоктистов
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Федот Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Феоктистов
Смерть
Неизвестно