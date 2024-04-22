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Степанида Алексеева

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: Алексей Иванов

Мать: Евдокия Кузьмина

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1790 ст.

Муж: Тимофей Феоктистов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Феоктистов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.06.1800 ст.

Сын: Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Феоктистов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.11.1802 ст.

Дочь: Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Феоктистов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.05.1805 ст.

Дочь: Мавра Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Феоктистов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.07.1806 ст.

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Феоктистов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1810 ст.

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Феоктистов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Федот Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Феоктистов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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